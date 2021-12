Der Streit um die Produktionshalle des Filtrieranlagenherstellers Pall in der Planiger Straße in Bad Kreuznach wird nun auch vor Gericht ausgetragen. Die Anwohner Michaela und Ferdinand Haag haben gegen den Bau Klage vor dem Verwaltungsgericht Koblenz eingereicht. Ihr Haus und ihr Garten sind durch die elfeinhalb Meter hohe Halle regelrecht eingemauert worden, die in nur drei Meter Abstand von der Grundstücksgrenze in die Höhe ragt. Auch ihre Nachbarn leben direkt vor der hohen Wand.