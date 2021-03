Boomtown Bingen: „Misst man es allein an den Baukränen, die in den vergangenen Jahren in Bingen standen und jetzt noch stehen, so kann man getrost sagen, es hat sich einiges gedreht. Nimmt man noch die Straßenbaustellen hinzu, so bewegt sich das Investitionsvolumen der jüngsten zehn Jahre im dreistelligen Millionenbereich für unser Stadtgebiet“, zieht Oberbürgermeister Thomas Feser in den Tagen der Haushaltsberatung eine Baustellenbilanz.