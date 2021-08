Seitdem der frühere Rewe-Markt am Holzmarkt verschwunden ist und das neue Nahversorgungszentrum weiter stadtauswärts in der Rüdesheimer Straße entstanden ist, wird der Einkauf für Rollstuhlfahrer, gehbehinderte Menschen oder Senioren, die auf einen Rollator angewiesen sind und in dem Wohngebiet rund um den Agnesienberg auf der Ellerbach-Südseite wohnen, schwieriger.