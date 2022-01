Was er 2021 nicht vermochte, gelang dem Bad Kreuznacher Stadtrat in seiner Digitalsitzung am Donnerstagabend in einem Rutsch: Die Stadt hat nun einen Haushalt verabschiedet, der mit den Stimmen von SPD, CDU und in Teilen von der Fraktion FDP/Faire Liste/Freie Wähler (Werner Lorenz, Mariana Ruhl und Wolfgang Bouffleur) plus der Stimme von Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD) ins Ziel gebracht wurde.