Vertragliche Regelung für freiwillige Kostenbeteiligung für Kinder aus Winterburg und Ippenschied: Überarbeitung dringend nötig

Bad Sobernheim/Bockenau

Zehn Kinder aus Ippenschied und Winterburg gehen aktuell in die Grundschule nach Bockenau – und hierfür zahlt die Verbandsgemeinde einen freiwilligen Beitrag in Höhe von 5000 Euro. Noch, denn die VG Rüdesheim hat diese aus dem Jahr 2005 stammende Vereinbarung mit Bad Sobernheim nun gekündigt. Man wolle eine angemessene Beteiligung für die Beschulung und Ganztagsbetreuung an der Grundschule mit ihren knapp 100 Schülern. „Wir müssen in die Ganztagsbetreuung und Mittagsverpflegung investieren, und jedes Schulkind kostet dabei im Unterhalt der Einrichtung Geld“, erklärt Markus Lüttger, Bürgermeister der VG Rüdesheim, auf Anfrage. Und für die Kinder aus den beiden Zuordnungsgemeinden der VG Nahe-Glan sei die Beteiligung einfach nicht kostendeckend – mit mindestens 1500 Euro schlage jedes Grundschulkind zu Buche. Daher habe man gerade noch fristgerecht die von Hans-Georg Janneck 2005 geänderte Vereinbarung eines jährlichen Pauschalbetrags gekündigt. Denn auch zuvor gab es eine Vereinbarung für einen finanziellen Ausgleich, wie sich Ippenschieds Ortsbürgermeister Reinhard Koch erinnert: „Als Pferdsfeld und Eckweiler abgesiedelt wurden, fiel auch die dortige Grundschule weg, und ich habe mich damals dafür eingesetzt, dass die Grundschulkinder kurze Wege behalten und statt nach Sobernheim nach Bockenau zugeordnet werden.“ Denn in Ippenschied fährt regulär nur ein Schulbus um 6.30 Uhr in der Früh in Richtung Bad Sobernheim, während die Grundschule um 8 Uhr beginnt. Anderthalb Stunden Busfahrt für einen Schulweg hält er für nicht tragbar. „Für die Kinder in Ippenschied, aber auch Winterbach und Winterburg ist die Zuordnung nach Bockenau sinnvoll, genauso, dass sie in den Kindergarten nach Winterbach gehen“, findet er.