Versuchter Raub: Mann überfällt Imbiss mit Schusswaffe

Opfer eines versuchten Raubes wurden am Sonntagabend, 5. September, gegen 21. 20 Uhr die 50- und 58-jährigen Inhaber eines Imbisses in Budenheim.

Während der Öffnungszeiten betrat der bislang unbekannte Täter den Imbiss. Er trug eine schwarze Sturmhaube und hielt eine schwarze Schusswaffe in Richtung der 50-jährigen Inhaberin, die gerade am Tresen stand. Sie rief unter Schock ihren 58-jährigen Ehemann dazu, der sich in der Küche aufhielt.

Der Täter sprach nicht, er suchte selbstständig in den Schubladen des Tresens nach Wertgegenständen und verlies den Imbiss fluchtartig mit einem schwarzen Mountainbike ohne Beute. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Er wird wie folgt beschrieben: circa 1,80 Meter groß, junges Erscheinungsbild, schlanke Statur, schmales Gesicht, schwarze Sturmhaube mit zwei Sehschlitzen, dunkle bis schwarze Hose, dunkle bis schwarze Oberbekleidung und dunkle bis schwarze Handschuhe.

Wer Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.