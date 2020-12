Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 17:21 Uhr

Bad Kreuznach

Versuchte Tötung mit Messer in Bad Kreuznach – Die Polizei sucht Zeugen

Ein 28-Jähriger aus Bad Kreuznach wurde bei einem Konflikt mit mindestens zwei anderen Männern am Mittwoch gegen 16.50 Uhr schwer verletzt. Er geriet mit zwei, möglicherweise auch drei Männern in der Mühlenstraße in Bad Kreuznach vor der DRK-Rettungswache in eine körperliche Auseinandersetzung.