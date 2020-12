Bad Kreuznach

Versuchte Tötung in Bad Kreuznach: Nach Öffentlichkeitsfahndung stellt sich Gesuchter der Kripo [Update]

Die Polizei sucht wegen eines versuchten Tötungsdeliktes nach einem Mann, der am 7. Oktober in den Morgenstunden im Bereich des Rewe-Supermarktes an der Mannheimer Straße in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone einen 36-Jährigen angegriffen hat. Dabei verletzte er ihn schwer. Nach der Öffentlichkeitsfahndung stellte sich der Gesuchte am Mittwoch er Polizei.