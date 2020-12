Bad Kreuznach

Zwei Bußgelder in Höhe von je 1000 Euro sollen Christian und Madeleine Schäfer, die Betreiber des Gemischtwarenladens „Mischwerk“ in der Dürerstraße zahlen. Das kündigt ihnen die Bußgeldstelle der Kreisverwaltung an – zunächst soll aber eine Anhörung stattfinden.