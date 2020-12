Ingelheim

90 Millionen Euro investiert das forschende Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim in seine neue „Solids Launch Fabrik“, eine hochmoderne Anlage zur Tablettenproduktion für die Markteinführungsphase. Davon beeindrucken ließ sich am Dienstagnachmittag auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gemeinsam mit dem CDU-Spitzenkandidaten für die rheinland-pfälzische Landtagswahl, Christian Baldauf. Weitere Station war am Abend das Großlabor Bioscientia Ingelheim, das eine zentrale Rolle bei der Corona-Testung spielt.