Verschobene Etatberatungen und zu viel Leerlauf: Jetzt bekommt Bad Kreuznachs OB Emanuel Letz Druck von der Politik

i Kann die Stadt noch in diesem Jahr einen Haushalt für das kommende Jahr 2025 präsentieren? Das ist alles andere als sicher. Foto: Ella Beisiegel

Jürgen Locher (Die Linke) wartete am Montagabend nicht, bis die Sitzung des Haupt- und Personalausschuss beendet war. Er verließ den Sitzungssaal im Rathaus am Kornmarkt vorzeitig. Wer das langjährige Stadtratsmitglied kennt, weiß, dass so etwas nur sehr selten vorkommt. Locher hatte wohl genug von dem, was er dort so erleben musste: eine dürftig vorbereitete Sitzung, ohne relevante Erkenntnisse. Gefasste Beschlüsse? Gar keine.