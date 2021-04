Verschieben der Erstkommunion hat Folgen

Der Weisse Sonntag ist traditionell der Tag, an dem Mädchen und Jungen erstmals zur heiligen Kommunion gehen. In den meisten Gemeinden ist die Feier bereits in den Herbst verschoben, und ob sie dann stattfindet, steht auch noch in den Sternen. Neben den Kommunionkindern selbst und deren Eltern ist der Zustand auch für Caterer, Gastronomen, Konditoren und Floristen unbefriedigend, denen hierdurch ein erhebliches Geschäft wegfällt, dass sie auch bei Kommunionfeiern im Herbst nicht wieder hereinholen können, wie sie befürchten.