Plus Bad Kreuznach

Verregnter Sommer 2023 und keine Preiserhöhungen: Salinenbad schreibt Defizit von 1,8 Millionen Euro

i Das Minus des Salinenbades ist größer geworden. Das liegt auch daran, dass man die Eintrittspreise trotz höherer Betriebskosten stabil gehalten hat. Foto: Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke

Über das äußerst gute Ergebnis der Kreuznacher Stadtwerke aus dem Jahr 2023 von 7,2 Millionen (vor Ergebnisabführung und Ausgleichszahlungen an Dritte) freuen sich die Bad Kreuznacher Stadtspitze und die Politik. Denn das satte Plus sorgt dafür, dass die städtische Holding BGK (Gesellschaft für Beteiligungen und Parken Bad Kreuznach mbH) mit einem leichten Plus von 247.000 Euro abschließt.