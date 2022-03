Bad Kreuznach

Verletzte Nilgans in Bad Kreuznach ist noch am Leben: Tier hat Bolzen im Kopf stecken

Am Sonntagnachmittag ist der Feuerwehr in Bad Kreuznach erneut ein durch einen Pfeilschuss verletzter Vogel gemeldet worden. Dabei handelt es sich wohl um die Nilgans, die vor rund zehn Tagen zum ersten Mal am Mühlenteich entdeckt worden ist.