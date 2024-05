Verkehrsunfall zwischen Mommenheim und Harxheim: Zwei leicht verletzte Personen

Anzeige

Auf der L425 zwischen Mommenheim und Harxheim kam es am Samstag, 25. Mai, gegen 13.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor. Der Verkehrsunfall konnte laut Poilizei von mehreren Unfallzeugen beobachtet werden, sodass sich folgender Unfallhergang ergibt: Ein 16-jähriger Harxheimer (Traktor-Fahrer) und eine 56-jährige Harxheimerin (Pkw-Fahrerin) befahren die L425 von Harxheim in Fahrtrichtung Mommenheim, in soeben genannter Reihenfolge. Der Traktorfahrer blinkt und möchte nach links in einen naheliegenden Feldweg abbiegen. Während des Abbiegevorganges überholt die Pkw-Fahrerin nach Angaben der Polizei den Traktor-Fahrer und kollidiert mit dem Heck des Traktors. Der Traktor kippt auf die Beifahrerseite.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und können nach einer kurzen Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort nach Hause entlassen werden.