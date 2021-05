Verkehrsunfall in Odernheim: 84-Jährige Autofahrerin schwer verletzt

Eine 84-jährige Autofahrerin wurde am Montag gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Lettweilerstraße von Odernheim am Glan schwer verletzt. Sie befuhr hierbei die K 78 von Lettweiler aus kommend in Fahrtrichtung Odernheim. Ein 63-Jähriger befuhr die Kreisstraße in entgegengesetzter Richtung.

Am Ortseingang von Odernheim, in Höhe einer Verkehrsinsel, stießen die beiden seitlich frontal zusammen. Das Auto der 84-Jährigen wurde in den Straßengraben geschleudert. Die Frau wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde von der Feuerwehr aus dem Pkw gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallgegner blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Foto: Sebastian Schmitt