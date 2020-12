Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 12:22 Uhr

Bad Kreuznach

Verkehrsunfall Bad Kreuznach: Zwei Verletzte

Zwei Kleinwagen sind am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr auf der L 412 unterhalb des Darmstädter Hofs in Bad Kreuznach frontal gegeneinander gestoßen. Die eine Fahrerin konnte sich selbst aus ihrem Pkw befreien. Der Fahrer des zweiten Autos wurde mit den Beinen schwer in seinem Fahrzeug eingeklemmt.