Bad Kreuznach

Verkäuferin bei Flucht in den Bauch getreten: Polizei fahndet nach Kreuznacher Ladendieb

Bei einem Discounter in der Alzeyer Straße in Bad Kreuznach kam es am Dienstag, 16. Juni, gegen 19.30 Uhr zu einem Ladendiebstahl. Der männliche Täter versteckte nach derzeitigem Kenntnisstand Lebensmittel unter seiner Kleidung und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen.