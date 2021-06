Solche Szenen will man auf einem Spielplatz nicht sehen: Ein Mann wird verprügelt und mit einem Messer bedroht. Eine junge Frau wird festgehalten, weil ein Drogendealer die Begleichung von Drogenschulden ihres Freundes fordert. Dieser Auftritt Ende Januar 2019 auf einem Spielplatz am Ellerbach in Bad Kreuznach wird einem 25-jährigen deutschen Staatsbürger vorgeworfen und ist derzeit Verhandlungsgegenstand vor dem Landgericht Bad Kreuznach.