Vereine kommen unter die Räder: Vorsitzender des TV Langenlonsheim beklagt Umgang mit Breitensport

Langenlonsheim

Viele Gedanken, Sorgen, Nöte, oft sogar Ängste, vor allem aber große Hilflosigkeit zehren in der Corona-Krise an den Nerven der Verantwortlichen von Amateursportvereinen. Nichts geht mehr – so könnte man die Situation am Beispiel des rund 600 Mitglieder zählenden TV Langenlonsheim beschreiben. Der Oeffentliche Anzeiger unterhielt sich mit dem Vorsitzenden Hans Joachim Roos, der den Verein seit 25 Jahren führt und seit dessen Selbstständigkeit 1995 – vorher war der TV eine Abteilung des VfL Langenlonsheim – gemeinsam mit seinem Vorstand und den Übungsleitern kontinuierlich nach vorn gebracht hat. Derzeit liegt das Vereinsleben jedoch am Boden. Hilfen und Ansprechpartner sind nicht in Sicht.