Desloch

Freitagabend vor dem Abschlusstraining schaute sich ein Teil der Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach im Fernsehen den übernächsten Gegner an. Der flimmerte in der ARD zur besten Sendezeit über die Mattscheibe. Der 1. FC Kaiserslautern eröffnete schließlich die Drittliga-Saison gegen Dynamo Dresden. Am Dienstag sind die Roten Teufel dann in Desloch zu Gast, treten in der vierten Runde des Bitburger-Verbandspokals bei der SGM an.