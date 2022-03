Der Breitbandausbau soll auch in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan weiter voranschreiten. Die Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG), ein gemeinsam von der Allianz und der Telefónica-Gruppe gegründetes Tochterunternehmen, will in mehreren Orten schnelles Internet über Glasfaser bis zum Hausanschluss ausbauen.