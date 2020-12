Bad Kreuznach

Ein rot leuchtender Appell einer durch die Corona-Krise arg geschwächten Branche war am Montag in der Kurstadt zu sehen: Mehrere Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft aus dem Kreis Bad Kreuznach beteiligten sich an der bundesweiten Protestaktion „Night of Lights 2020“ und strahlten die Brückenhäuser rot an. Auch die Kauzenburg war ein Mahnmal in rot, um zu zeigen: Für DJs, Caterer, Eventmanager, Ton- und Lichttechniker, Club- und Diskobetreiber ist die Lage äußerst dramatisch.