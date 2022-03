Mit dem Frühlingsanfang erwacht auch das Bad Sobernheimer Freilichtmuseum in drei Wochen wieder. Aus allen Landesteilen wurden bisher rund 40 historische Gebäude in das gut 35 Hektar große Gelände transloziert. Sie vermitteln dem Publikum vom ausgehenden Mittelalter bis in die neuere Geschichte Wissen über den Alltag der ländlichen Bevölkerung.