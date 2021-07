Mit einer Bilderausstellung und einem Gottesdienst startete am Donnerstag die Veranstaltung „Kreuznach genießt Kultur“ in der Nikolauskirche am Eiermarkt. Auch heute und morgen lädt die Initiative „Wir sind Kreuznach“ zu einem Ausstellungsbesuch in das Gotteshaus und einem bunten Programm mit viel Musik auf den Eiermarkt ein.