Die Broschüre, in der alle edlen Tropfen aufgelistet sind, gibt's schon. Für Weinliebhaber aus aller Welt ist das eine willkommene Einstimmung auf die Versteigerung des Verbandes deutscher Prädikatsweingüter (VDP) an der Nahe am Samstag, 13. November, ab 14 Uhr. Ein kleiner Kreis von Journalisten hatte im Weingut Kruger-Rumpf in Münster-Sarmsheim Gelegenheit, die 20 Weine mit dem VDP-Adler zu verkosten, die bis auf zwei aus der Pfalz und von der Ahr alle aus Rheinhessen und von der Nahe kommen.