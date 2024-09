Plus Meisenheim Vater, Sohn und Onkel arbeiten als Ärzte Hand in Hand Von Roswitha Kexel i Foto: Roswitha Kexel Die Medizin und ehrenamtliches Engagement haben Tradition im Hause Rings. Schon der Urgroßvater von Volker und Dieter Rings war Arzt in Bad Honnef. Ihr Vater Karl-Heinz Rings praktizierte in der Warthstraße 18 und ging zudem als Stadtbürgermeister in die Geschichte Meisenheims ein. Lesezeit: 3 Minuten

Und nun ist Severin, der Sohn von Volker und Margit Rings, in dritter Generation ebenfalls in die Praxisräume in der Warthstraße 18 eingezogen. Der 33-Jährige hat seine Fachausbildung zum Internisten im März dieses Jahres abgeschlossen und ist seit 1. Juni in privatärztlicher Gemeinschaftspraxis mit Dr. Volker Rings (63) tätig. Ebenso wie ...