Bad Münster am Stein-Ebernburg

Vandalismus an Silvester: Kuna Park verwüstet

BME. In der Silvesternacht ist es im Kuna-Park in Bad Münster am Stein-Ebernburg zu zahlreichen Sachbeschädigungen gekommen. Hierbei wurden mehrere Mülleimer und Schilder beschädigt beziehungsweise aus der Verankerung gerissen. Die genau Schadenshöhe ist noch unbekannt.