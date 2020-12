Bad Sobernheim

Die Zahl der Sachbeschädigungen nimmt zu. Nicht nur am Barfußpfad häufen sich die Vorfälle. Nun haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Nacht zum Sonntag am Klubheim des FC Bad Sobernheim Lampen und Kameras zerstört. Der Vorsitzende, Martin Rupp, ärgert dieser sinnlose Vandalismus sehr, bleibt der Verein doch auf rund 500 Euro sitzen.