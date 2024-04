Plus Bad Kreuznach/Region Vadirito-Chef Niklas Heblich: Ende der Eiszeit auch in Bad Kreuznach nicht in Sicht Von Rainer Gräff i Für ihn ist es nicht nur ein Eis, sondern „das kleine Stückchen Glück“: Niklas Heblich in seinem Element. Foto: Kimberly Herlitzius/Vadirito Der Beweis ist erbracht: Nicht alle Eismacher sind Italiener oder alteingesessene Konditoren. Da ist nämlich auch noch die Eismanufaktur Vadirito von Niklas Heblich, die 2018 von Bad Kreuznach aus startete und wohl noch lange nicht auf der Zielgeraden ist. Vor wenigen Tagen erst wurde die siebte Filiale im Ingelheimer Stadtteil Frei-Weinheim eröffnet. Lesezeit: 3 Minuten

Nachdem die Vorarbeit geleistet war und das Konzept stand, konnte es am 22. Juni 2018 in der Schlossgartenstraße in Ebernburg losgehen. In den Jahren darauf kamen weitere Filialen hinzu – zunächst in Mainz-Finthen, später auch der jetzige Hauptsitz von Vadirito in der Alzeyer Straße in Bad Kreuznach. Hier werden seither ...