US-Trend: Home Staging beschleunigt den Hausverkauf

Home Staging – das gezielte Verschönern von Immobilien zum schnelleren Verkauf – ist in unserer Region bisher noch nicht weit verbreitet. Jungunternehmerin Lena Eckes gehört zu den noch rar gesäten Immobilienkaufleuten, die den Trend aus den USA als Service anbieten. Gemeinsam mit Tom Scheuba und Patrick Funke hat die 29-Jährige im Corona-Jahr 2020 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und die Firma „Immotactics“ ins Leben gerufen. Die jungen Existenzgründer, die mit ihrem Unternehmen in der Badeallee in Bad Kreuznach ansässig wurden, sind langjährige Arbeitskollegen: Sie waren zuvor alle drei Mitarbeiter der Sparkasse Rhein-Nahe. Ihr Wagemut wurde bislang belohnt. „Unser Unternehmen ist über Erwartung angelaufen“, fasst Geschäftsführerin Lena Eckes die bisherige Entwicklung zusammen.