Bosenheim

Ursache bislang unklar: Gartenlaube in Bad Kreuznach-Bosenheim brennt in der Nacht zu Heiligabend aus

In der Nacht zu Heiligabend ist im Bad Kreuznacher Stadtteil eine Gartenlaube vollständig ausgebrannt. Gegen 3.30 Uhr wurde die Feuerwehr von Passanten alarmiert: Ein Gartenhaus in der Straße „An der Weed“ stand in einer Kleingartenanlage zu dieser Zeit bereits in Vollbrand.