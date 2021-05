Kaum waren die Pfingstgäste wieder zu Hause angekommen, kamen bei Brigitte Schütt die ersten Dankes-E-Mails der Heimkehrer an. „Sie waren alle so froh und glücklich, dass sie bei uns Urlaub machen durften, dass sie wieder mal rausgekommen sind“, erzählt die Betreiberin des Campingplatzes Nahemühle in Monzingen.