Wir erleben zurzeit eine humanitäre Katastrophe von ungeahntem Ausmaß. Viele Einzelinitiativen leisten Großartiges, um die Not der Menschen in der Ukraine zu lindern. Hilfsorganisationen rufen zu Spenden auf oder senden Materialien an die ukrainische Grenze. Interplast Bad Kreuznach unterstützt Krankenhäuser in der Ukraine, zu denen eine persönliche Verbindung besteht.