Erbsensuppe aus der Feldküche genießen und gleichzeitig Feuerwehren im Ahrtal unterstützen? Das ist am Samstag, 21. August, möglich. Denn der Förderverein der Feuerwehr Meisenheim lädt nach der erfolgreichen „Spießbraten to go“-Aktion am Heimbach-Sonntag nun zu „Erbsenuppe to go“ ein.