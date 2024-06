Plus Bad Kreuznach Unternehmensentwicklung künftig von Bad Kreuznach aus: Enk-Neubau setzt Klima-Maßstäbe Von Josef Nürnberg i Sascha Enk führte Umweltministerin Katrin Eder durch die neuen Räume der Enk Orthopädie-Schuh-Technik GmbH. Foto: Josef Nürnberg Landesumweltministerin Katrin Eder war zur Einweihung vor Ort und machte sich ein Bild – denn nicht wenig Landesmittel sind in das Gebäude geflossen. Lesezeit: 2 Minuten

Ihr Bekenntnis zum Standort Bad Kreuznach hat die Enk Orthopädie-Schuh-Technik GmbH mit dem Neubau des Zentrums für Innovation in Medizin und Technik (ZIMT) im Schwabenheimer Weg unterstrichen. Das ursprünglich in Bingen ansässige Unternehmen, das auch in der Römerstraße eine Filiale unterhält, wird künftig von Bad Kreuznach aus die Unternehmensentwicklung lenken. Sascha ...