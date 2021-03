Unterhaltsame Weinprobe: Was Günther Jauch mit Marx verbindet

Die beiden Weingüter Salm (Nahe und Rheinhessen) aus Wallhausen und von Othegraven (Saar) haben viel gemeinsam: Beide gehören zur Winzer-Elite, die im Verband deutscher Prädikatsweingüter (VdP) vereinigt ist, beide haben eine große Tradition – und beide produzieren unter den strengen Nachhaltigkeitskriterien des Vereins Fair and Green Spitzenrieslinge. Was also lag näher, als jeweils drei dieser Weine bei einer virtuellen Probe vorzustellen. Ihren besonderen Reiz erhielt diese dadurch, dass dabei Inhaber Günther Jauch höchstpersönlich das saarländische Weingut repräsentierte. Dabei erfuhren die Zuschauer unter anderem, was den Fernsehpromi mit Karl Marx verbindet und was ein durchgerittener Damensattel mit Wein zu tun hat.