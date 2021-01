Hochstetten-Dhaun

Am Dienstagabend hat eine 27-Jährige zwischen Kirn und Hochstetten-Dhaun die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Die unter Drogeneinfluss stehende Fahrerin setze ihren PKW auf spiegelglatter Fahrbahn in eine Hecke. Mit an Bord waren ein 33-Jähriger sowie ein sechsjähriges Kind – alle Insassen blieben unverletzt.