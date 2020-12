Bad Kreuznach

Ihr kam es in den vergangenen Monaten manchmal so vor, als gäbe es zwei Welten. Eine, in der sich Menschen in der Innenstadt tummelten, als das noch möglich war, die nicht daran dachten, Abstand zu halten und sich in Grüppchen versammelten. Und eine andere Welt, ihre, in die Anja Herbst-Kaluza täglich auf der Arbeit eintaucht: die Isolierstation für Covid-19-Patienten im Krankenhaus St. Marienwörth. Die 57-Jährige ist Krankenschwester und Abteilungsleiterin Innere Medizin.