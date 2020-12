Bad Kreuznach

Rote Aufkleber auf dem Boden im Kassenbereich der Rewe-Supermärkte waren wohl die ersten für viele sichtbaren Spuren, die Corona an der Nahe hinterlassen hat. „Bitte 1,50 Meter Abstand halten“: Das Gebot der Stunde ging den Kunden schnell in Fleisch und Blut über, und die meisten hielten sich daran. Beate Tullius-Engel ist Marktmanagerin im Rewe an der Rüdesheimer Straße.