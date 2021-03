Dem ein oder anderen sind sie in der Vergangenheit vielleicht schon auf einer der „Fridays-for-Future“-Demos in Bad Kreuznach aufgefallen: ältere Menschen, die Herzen aus Pappe hochhalten, auf denen ein Teil der Erde zu sehen ist. Es handelt sich um die Bad Kreuznacher Ortsgruppe der „Omas for Future“.