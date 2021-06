Die Zunahme des Schwerlastverkehrs in der Hauptstraße (L 108) in Hüffelsheim bringt Anlieger auf die Palme. Die Route über Hüffelsheim wählen diejenigen Fahrer oft, die sich vor der Mautgebühr auf Bundesstraßen drücken wollen, erläuterte der Erste Beigeordneter Uwe Weidmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Diese fand Corona-bedingt im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Rüdesheim statt.