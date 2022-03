Was verbindet die Bürger mit ihrer Heimat, was fehlt ihnen bei der Infrastruktur, und was wünschen sie sich als zusätzliche Angebote? Diese Fragen haben zahlreiche Einwohner des Kreises bei der Befragung der Universität Kaiserlautern für das Projekt Kreisentwicklungskonzept beantwortet. Landrätin Bettina Dickes (CDU) stellte im Kreisausschuss Entwicklung und Infrastruktur zusammen mit Professorin Gabi Troeger-Weiß und ihrem Team die ersten Ergebnisse vor.