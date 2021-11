Neu-Bamberg

Unfall: Lkw fährt sich im Neu-Bamberger Uhrturm fest

Ein mit Holzbohlen beladener Lastwagen hat sich am Freitagnachmittag am historischen Uhrturm in Neu-Bamberg festgefahren. Der Fahrer hatte die für Lkw gesperrte Kreisstraße von Wöllstein nach NeuBamberg benutzt.