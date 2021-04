Unfall in Simmertal: Pkw-Fahrer stößt mit achtjährigem Radfahrer zusammen

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei erfasste ein 44-jähriger BMW-Fahrer in der Einmündung Schulstraße/ Ecke Hauptstraße den Jungen, der mit seinem Fahrrad den linken Gehweg der Hauptstraße in Richtung der Römerstraße ohne auf den Verkehr zu achten, befahren hatte. Der BMW-Fahrer wollte von der Schulstraße in die Hauptstraße einfahren, als er mit der Fahrzeugfront das Kind leicht erfasste. Der umsichtigen Fahrweise des 44-Jährigen war es zu verdanken, dass der Achtjährige lediglich eine Prellung am rechten Knie davon getragen hatte. An beiden Fahrzeugen konnte zudem kein Schaden festgestellt werden. Gegen den BMW-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752/1560 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn, Telefon 06752 1560 oder per E-Mail an pikirn@polizei.rlp.de