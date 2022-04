Meisenheim

Unfall in Meisenheim: Notarzt landet auf der Glanbrücke

Zu einem tragischen Unfall kam es am Montagnachmittag in Meisenheim am Glanufer. Ein Mann war von der Glanmauer gefallen und hatte sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass der Rettungshubschrauber angefordert werden musste.