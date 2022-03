Langenlonsheim

Unfall in Langenlonsheim: Rentner fährt gegen Friedhofsmauer

Ein 78-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Heddesheimer Straße in Langenlonsheim gegen die Friedhofsmauer gefahren. Der Fahrer wurde durch den Aufprall verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.