Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 20:52 Uhr

Bockenau

Unfall in Bockenau: Zehnjähriger Junge schwer verletzt

Am späten Dienstagnachmittag ist in Bockenau an der Kreuzung der Mühlenstraße mit der Ellerbachstraße ein Kind bei einem Unfall schwer verletzt worden.