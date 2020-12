Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 16:39 Uhr

Bad Münster

Unfall in Bad Münster: Radlerin fährt Vierjährigen an

Ein vierjähriger Junge ist am Montag zwischen 18 und 19 Uhr in Bad Münster in der Kurhausstraße von einer Radfahrerin angefahren worden. Die Frau war in Richtung Kurhaus unterwegs. In der Nähe des Schwimmbades kollidierte die Radlerin mit dem Jungen, der sich dadurch verletzte und von seiner Mutter ins Krankenhaus gebracht werden musste.