Nach einem schweren Unfall am Donnerstag auf der B 41 bei Monzingen musste ein Helikopter zwei Schwerverletzte in Kliniken transportieren. Kurz vor 17 Uhr war auf einem dreispurigen Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Martinstein ein Transporter in einen liegengebliebenen Lastwagen samt Begleitfahrzeug gerast.